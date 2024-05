Kovács Zoltán: A BBC is felszállt Magyar Péter kampánybuszára

„A nemzetközi mainstream sajtó kedvence, Magyar Péter ellenzéki vezető nemrég felfedte, hogy Nick Thorpe a (Tisza párt) kampányeseményeinek minden egyes lépéséről beszámol” – írta Kovács Zoltán, megjegyezve, hogy ez a hír „némi megdöbbenést kelthetett”, különösen azokban, akik ismerik (Thorpe) munkásságát.

❗ The darling of the international mainstream press, opposition figure Péter Magyar, recently revealed that @NickFT,@BBC‘s long-time Hungary correspondent is covering every step of his campaign trail.

🤨 That raised a few eyebrows, especially among those familiar with his…

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 8, 2024