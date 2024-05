Csak az üres kocsiját találták meg – négy év után megoldódhat az eltűnt férfi ügye

Matthew Broncho maradványait egy távoli utahi hegységben fedezték fel, közel ahhoz a helyhez, ahol 2019 márciusában elhagyott teherautóját megtalálták.

Skeletal Remains Found in Remote Utah Mountain Range Identified as Man Missing Since 2019 https://t.co/QEjYKiOFIt

— People (@people) May 6, 2024