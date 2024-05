Börtönbüntetésre ítélték Mohammad Raszulof iráni ellenzéki rendezőt

Ötévi börtönbüntetésre ítélte „a nemzetbiztonság elleni összejátszás” vádjával egy iráni bíróság Mohammad Raszulov neves iráni ellenzéki filmrendezőt, akinek a legutóbbi filmjét a cannes-i filmfesztiválon is bemutatják - közölte szerdán az ügyvédje.

A rendezőt, aki több nemzetközi filmfesztiválon nyert már díjat, ostorozásra, pénzbírságra és vagyonelkobzásra is ítélték – közölte Babak Paknia az X közösségi portálon.

Az ítéletről a hivatalos iráni média nem számolt be.

Az ügyvéd közölte: a bíróság nyolcévi börtönt szabott ki, ebből öt év letöltendőt, az ítélet ellen fellebbeztek.

A május 14-én kezdődő 77. cannes-i filmfesztiválon Mohammad Raszulof új filmje, a The seed of the sacred fig (A szent füge magja) is szerepel.

Babak Paknia április 30-án azt mondta, hogy az iráni hatóságok bekérették a film készítőit, és nyomást gyakoroltak rájuk, hogy vonassák vissza a filmet a nemzetközi versenyprogramból.

Az ötvenkét éves rendezőt 2022 júliusában vették őrizetbe, miután bátorította a tüntetéseket, amiket egy lakóház összeomlása után tartottak. A szerencsétlenségben több mint negyvenen haltak meg.

A tragédia után iráni filmesek nyílt levélben szólították fel a biztonsági erőket, hogy tegyék le a fegyvert „a vezetők korrupciója és alkalmatlansága miatti nemzeti felháborodás előtt”.

Raszulov 2020-ban Nincs gonosz című filmjéért Arany medve-díjat kapott a berlini filmfesztiválon.

