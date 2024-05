Alacsony a részvételi arány az észak-macedóniai választásokon

Alacsony, 22 százalékos volt a részvételi arány 13 óráig az észak-macedóniai választásokon – közölte a helyi választási bizottság szerdán. Az országban az elnökválasztás második fordulóját tartják, és a parlamenti választások is ezzel egy időben zajlanak.

Alekszandar Dastevszki, a választási bizottság elnöke közölte, hogy az ország központi részén jóval magasabb a részvételi arány, mint a keleti országrészben.

Az elnökválasztás első fordulójában, április 24-én Gordana Sziljanovszka-Davkova, a jobboldali ellenzék jelöltje szerezte meg a legtöbb szavazatot (40,9 százalék), míg a második helyen a baloldali Sztevo Pendarovszki végzett (19,93 százalék).

Az elnökválasztás érvényességéhez legalább 40 százalékos részvételi arányra van szükség. Amennyiben sikeres a voksolás, és valamelyik jelölt megszerzi a voksok több mint felét, úgy az új elnököt legkésőbb vasárnapig be is iktatják, a hivatalban lévő Sztevo Pendarovszki megbízatása ugyanis éppen május 12-én jár le. A voksolás sikertelensége esetén az egész folyamatot meg kell ismételni.

A parlamenti választáson 17 választási lista mintegy 1700 jelöltje verseng az egykamarás parlament 120 helyéért.

A 2017 óta kormányzó Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) a NATO-tagság elnyerése érdekében, Görögország követelésére Macedóniáról Észak-Macedóniára változtatta a nevét, és az uniós csatlakozást elősegítendő több engedményt is tett a környező országoknak. Ezeket a lépéseket a jobboldali ellenzék gyakran bírálta, és a kampány során is leszögezte, több engedményre nem lehet számítani. Bírálták azt is, hogy az engedmények ellenére sem gyorsult fel az ország európai integrációja.

A közvélemény-kutatások – amelyeket a Vesti.mk szkopjei hírportál ismertetett – azt jelzik előre, hogy kormányváltásra kerül majd sor, mert a legtöbb szavazatot várhatóan a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) szerzi meg. Ez a párt 2006 és 2016 között vezette a nyugat-balkáni országot.

Hrisztijan Mickoszki, a VMRO-DPMNE elnöke voksa leadásakor az SDSM vezette kormányra utalva úgy fogalmazott: ezen a választáson az állampolgárok meg fogják büntetni „ezeket a retrográd és defenzív” politikusokat. Dimitar Kovacsevszki, az SDSM elnöke pedig arról beszélt, hogy mindegy, ki mit mond, végül az állampolgárok döntik el, milyen irányba menjen az ország, hogy csatlakozhat-e 2030-ra az EU-hoz, vagy visszatér a múltba.

A valamivel több mint 1,8 millió választópolgár 19 óráig adhatja le voksát, az előzetes eredmények késő este várhatók.

Kiemelt kép: Szavazók az észak-macedóniai elnökválasztás második fordulójában Szkopjéban 2024. május 8-án (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)