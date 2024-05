Újra emberek elrablására adja a fejét az ELN kolumbiai gerillaszervezet, mert szószegéssel vádolja a kormányt

Újra emberek elrablására adja a fejét a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg (ELN) nevű kolumbiai gerillaszervezet, mert szerinte a kormány nem teljesítette az egyik vállalását, nevezetesen azt, hogy létrehoz egy pénzalapot, amelyből az ELN jövedelem nélkül maradó tagjait is támogatnák.

A szervezet ezt hétfőn jelentette be a Telegramon.

A kormánnyal folytatott tárgyalások közben, már tavaly decemberben közölték, hogy csak abban az esetben hagynak fel a váltságdíj reményében elkövetendő emberrablásokkal, ha Bogotá elindít a javukra különböző foglalkoztatási programokat. Majd februárban bejelentették, hogy megszakítják a tárgyalásokat.

A kormány a mostani bejelentésre reagáló közleményben leszögezte: Bogotá mindig világossá tette, hogy az emberrablást semmi nem teszi elfogadhatóvá, és az ettől való tartózkodás soha nem volt semmilyen megállapodásnak a feltétele.

„Reméljük, hogy az ELN betartja a kolumbiai társadalommal és a nemzetközi közösséggel szembeni vállalását, és felhagy az emberrablás minden formájával” – olvasható a közleményben. A kormány hangsúlyozta, hogy a létrehozandó pénzalapból csak „békés termelő tevékenységet” finanszíroz, de az nem „az emberrablás kiváltására” szolgál.

A jelenleg mintegy 5800 tagot számláló ELN-t a kubai forradalom által megihletett szakszervezeti vezetők, diákok és papok alapították 1964-ben. Miután a kormány 2016-ban írt békemegállapodást kötött a Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői (FARC) lázadószervezettel, az ELN maradt a legnagyobb, továbbra is aktív gerillaszervezet az országban. A Che Guevara tanait zászlajára tűző szervezet és Bogotá között a tárgyalások 2022-ben, Gustavo Pedro elnök megválasztása után kezdődtek újra. A felek azóta többször tárgyaltak Venezuelában, Mexikóban és Kubában a brazil, a chilei és a norvég kormány közvetítésével. Az ENSZ által is figyelemmel kísért tárgyalásokat Németország, Spanyolország, Svédország és Svájc is támogatja.

A kiemelt kép illusztráció.