Hollandiában a rendőrség vetett véget egy egyetemi palesztinbarát tüntetésnek

Hollandiában kedd reggel a rohamrendőrség vetett véget az Amszterdami Egyetem (UvA) campusán zajló palesztinbarát tüntetésnek, a hatóságok 125 embert tartóztattak le.

Hétfőn az UvA campusát palesztinpárti diákok foglalták el, felszólítva az egyetem vezetőségét, hogy szakítsa meg kapcsolatait az izraeli felsőoktatási intézményekkel a Gázai övezetben zajló háború miatt. A tiltakozók sátrat vertek az egyetem udvarán, eltorlaszolták az épület bejáratát és kiáltványt adtak ki, amelyben azt követelték, hogy az oktatási intézmény hozza nyilvánosságra az izraeli tudományos intézetekkel és vállalkozásokkal fenntartott kapcsolatait, és szakítsa meg az együttműködést azokkal az intézményekkel, amelyek kapcsolatba hozhatók a palesztin területeken elkövetett erőszakkal.

A demonstrációhoz további két amszterdami egyetem diákjai is csatlakoztak.

Az egyetem kedd este többször is felszólította a tüntetőket, hogy távozzanak, de kevesen tettek eleget a felszólításnak. A rohamrendőrök hajnali 3 órakor érkeztek a helyszínre. A rendőrségi jelentések szerint a tüntetők petárdákkal dobálták meg őket.

A rendőrség közleményében azt írta, hogy a tüntetés kockázatos volt, „részben a barikádok miatt, amelyek megakadályozták, hogy a mentőszolgálatok bejussanak a helyszínre. Vészhelyzet esetén maguk az aktivisták is a helyszínen rekedhettek volna”.

Sok tüntető még kedd reggel is őrizetben volt. A rendőrség néhányukat az azonosításuk után szabadon engedte. Ők továbbra is gyanúsítottak maradnak az ügyben. Azok, akiknek a személyazonossága még nem ismert, továbbra is őrizetben maradnak.

Az UvA kedden közzétette honlapján azoknak az izraeli intézményeknek a listáját, amelyekkel együttműködésben áll; három izraeli egyetemmel folytat diákcsereprogramot, a Tel-Aviv-i Egyetemmel, a Jeruzsálemi Héber Egyetemmel és a Ben Gurion Egyetemmel. Az UvA kutatói nyolc olyan európai kutatási projektben is részt vesznek, amelyekben izraeli kutatók vagy vállalatok is partnerek.

„Az UvA semmilyen körülmények között nem kíván hozzájárulni a hadviseléshez, és nem veszünk részt a katonai oktatás területén zajló csereprogramokban sem” – írta az egyetem.

Robbert Dijkgraaf ügyvivő oktatási miniszter a X-en felhívta a figyelmet: az egyetemek a vita és a párbeszéd elsődleges helyszínei, elégedetlenség kifejezése megengedett, de ezt úgy kell tenni, hogy mindenki számára biztonságos legyen.

A szomszédos Belgiumban hétfőn a flandriai Genti Egyetem diákjainak egy csoportja, mintegy száz hallgató hétfő reggel elfoglalta az oktatási intézmény campusát, és felszólította az igazgatótanácsot, hogy szakítsa meg a kapcsolatokat Izraellel, valamint vállaljon erőteljesebb kötelezettségeket a zöld átállás mellett. A tiltakozók a tervek szerint szerdán fejezik be akciójukat.