Fényes nappal lőtték le a szépségkirálynőt, Instagram-posztja vezethette el hozzá a gyilkosait

Az ifjú modell ebéd közben posztolt egy Instagram-sztorit, amelyet megosztott 173 ezer követőjével. Párraga-Goyburo a biztonsági kamera felvételeinek tanúsága szerint éppen egy férfival beszélgetett, amikor későbbi gyilkosai beosontak az étterembe.

Ecuadorian influencer Landy Parraga Goyburo tragically shot dead after her Instagram post revealed her location to attackers. Surveillance footage shows gunmen storming the restaurant where she was dining, leaving her defenseless. #TragicLoss #ViolenceMustEnd #Influencer pic.twitter.com/BASoGu1Q1N

— First India (@thefirstindia) May 5, 2024