Rendőrök lelőttek egy radikalizálódott tinédzsert, aki késsel rontott rájuk az utcán

Roger Cook, a szövetségi állam miniszterelnöke sajtótájékoztatóján elmondta, a késsel felfegyverkezett tinédzser „rárontott” a rendőrökre, és az egyik rendőr halálos lövést adott le rá. Hozzátette: „vannak arra utaló jelek, hogy az interneten radikalizálódott. Szeretném megnyugtatni a közvéleményt, hogy jelenleg úgy tűnik, egyedül cselekedett” – mondta.

– közölte újságírókkal Col Blanch, az állami rendőrség vezetője. Néhány perccel később a hatóságok egy segélyhívást kaptak arról, hogy „egy késes férfi menekül” a Perth déli külvárosában lévő Willetton egyik parkolójából.

