Két busz ütközött, valósággal kirepültek a nyitott tetejű buszból a turisták

Tizenegy brit turista sérült meg abban a balesetben, amiben egy busz összeütközött egy másikkal. Az emberek szó szerint kirepültek a nyitott tetejű járműből, amikor az felborult.

11 Brits injured in open-top bus horror crash: Tourist vehicle overturns in Turkey, throwing passengers from the vehicle after smashing into another coach and swerving off the road https://t.co/3S9iFKNQPM pic.twitter.com/XMs9aDuhnL

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 3, 2024