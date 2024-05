Macron EP-listavezetője kiszervezné a migrációt Közép-Európába – erről ír a Mandiner. A portál idézi Valérie Hayer-t, aki egy televíziós vitában a bevándorlással kapcsolatban szóba hozta Magyarországot is. Emmanuel Macron Reneszánsz pártjának listavezetője azt mondta: más országoknak is ki kell venniük a részüket a szolidaritási mechanizmusból. Azt kérdezte: Miért mindig Franciaországnak kell befogadnia a menedékkérőket? Miért nem Orbán Viktornak, a cseheknek, a szlovákoknak, a románoknak, a lengyeleknek?

„Miért mindig szisztematikusan Franciaországnak kell befogadnia a menedékkérőket?” – tette fel a kérdést Emmanuel Macron pártjának EP-listavezetője egy televíziós vitaműsorban, majd úgy folytatta: „Miért nem Orbán Viktornak? A cseheknek? A szlovákoknak? A románoknak? A lengyeleknek? Ez lenne a szolidaritás” – vélekedett.

Magyarországra küldené a migránsokat Macron EP-listavezetője

– az interjúval kapcsolatban ezt írta a Mandiner.

Kapcsolódó tartalom

A lap felidézi, hogy Valérie Hayer, aki nem először bírálja a magyar miniszterelnököt, a vitaműsorban most kijelentette, hogy – Franciaországhoz hasonlóan – Magyarországnak és más közép-európai országoknak is migránsokat kellene befogadniuk.

Az Európai Parlament még április elején szavazta meg az új a migrációs paktumot.

A rendelet a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb elbírálását írja elő, ahogy elvárja a kötelező szolidaritást is, amelynek alapján a legnagyobb nyomásnak kitett országokból egy másik tagállamba helyezhetnének át menedékkérőket.

Kapcsolódó tartalom

A magyar kormány szerint viszont a migrációs paktum veszélyes, és nem az európai emberek érdekeit tartja szem előtt. A csomag elfogadása pedig jól mutatja, hogy

a bevándorlást Brüsszelben továbbra sem megállítani, hanem megszervezni akarják.

Magyarország mellett számos uniós tagállam is közölte: nekik sem tetszik a döntés. Szlovákia egyértelműen elutasította az EU migrációs paktumát. A szlovák külügyminiszter szerint az egyes uniós tagországoknak maguknak kellene dönteniük arról, hogy a segítség milyen formáját választják.

Kapcsolódó tartalom

De még a magyar kormányt és a miniszterelnököt folyamatosan bíráló Donald Tusk is hevesen kritizálta a törvénycsomagot. A balliberális lengyel miniszterelnök már a voksolás után kijelentette: az Európai Parlament döntése ellenére Lengyelország nem egyezik bele az európai uniós menekültátirányítási mechanizmusba.

2004-ben, amikor Magyarország belépett az Unióba, nem arról volt szó, hogy migránsokat fognak beengedni a kontinensre

– jelentette ki Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában. A miniszterelnök hazánk uniós tagságának 20. évfordulója kapcsán emlékeztetett: Magyarország azért csatlakozott az EU-hoz, mert Európa békét és jólétet jelentett.

Kapcsolódó tartalom

„Arról nem volt szó, hogy majd migránsokat fognak milliószámra beengedni a kontinensre, és aki nem akarja, hogy odajöjjenek mint például mi magyarok, azokra rá fogják kényszeríteni. Vagy arról nem volt szó, ha az ember azt mondja, hogy a család az férfiből, nőből, meg gyerekből áll, akkor elnadrágolják az európai liberális médiában. Vagy ha egy ország beírja az az alkotmányba, hogy az apa az férfi az anya meg nő mint Magyarország, akkor retorziókkal kell szembenéznie. Nem így nézett ki Európa” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: 2004-ben ő is kampányolt Magyarország uniós tagsága mellett, és ma is azt gondolja, hogy jobb belül, mint kívül. Kiemelte ugyanakkor: látnunk kell, hogy az az Unió nem az volt, mint ami ma, és mi nem ebbe az Unióba lépünk be.

Kapcsolódó tartalom

Azt hogy az Európai Unióban változás kell, az európaiak zöme is látja. Az Eurobarometer legutóbbi kutatásból ugyanis az derült ki, hogy

az európaiak többsége nem ért egyet azzal, ahogyan az EU eddig kezelte a válságokat.

A migráció kérdésében például a megkérdezettek 71 százaléka mondta azt, hogy elégedetlen Brüsszel politikájával.

Kiemelt kép: Valérie Hayer hivatalos Facebook-oldala