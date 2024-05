Oroszország fokozódó kibertámadásai Csehország biztonságát fenyegetik a cseh miniszterek szerint

Oroszország szándékos kibertámadásai célzottak, és Csehország biztonsága és stabilitása ellen irányulnak – jelentette ki pénteken Ján Lipavsky cseh külügyminiszter, miután jelentést kapott arról, hogy a Microsoft Outlook korábban nem ismert gyenge pontjait kihasználva több intézmény ellen is kibertámadást hajtottak végre.

Vít Rakusan belügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ideje fokozódnak az orosz kibertámadások és számítógépes kémkedések, többtucatnyi, az infrastruktúra elleni ilyen támadást észleltek.

Ján Lipovsky szerint, aki a Cseh Kalózpárt tagja, a támadások módszere és középpontja az APT28 nevű csoport tevékenységeire emlékeztet, amely az orosz katonai felderítéssel áll kapcsolatban.

A miniszter szerint nem kétséges az orosz katonai hírszerzés (GRU) érintettsége.

„Németországgal és más EU- és NATO-tagállamokkal együtt elítéltük az orosz hackereknek a rendszereink tönkretételére irányuló kísérleteit. A problémát gyorsan felfedeztük és elhárítottuk. Ma nyilvánosan is elítéljük a különleges hackereket” – áll a külügyminiszter közleményében, amelyet szóvivője, Daniel Drake juttatott el a CTK cseh hírügynökségnek, amely szerint az állami hatóságokat és az energiaszektort érték támadások.

Kapcsolódó tartalom

Vít Rakusan, aki a Polgármesterek és Függetlenek pártnak (STAN) a tagja, miután pénteken találkozott német kollégájával, Nancy Faeserrel, újságírók előtt kijelentette: a szaporodó támadások ellenére Csehország szoros figyelemmel kíséri a lehetséges célpontokat, és naponta cserél információkat Németországgal.

A fenyegetések többsége a nagyközönség előtt nem ismert, és korai szakaszban eltávolítják őket.

Rakusan és Nancy Faeser is megerősítette, hogy a kibertámadásokat az orosz katonai hírszerzés szervezi. A német belügyminiszter szerint a támadások 2022-ben kezdődtek, és német hadiipari vállalatok és az űrügyi ágazat ellen is irányulnak. Rakusan szerint a cseh belügyminisztérium részlegeit és rendszereit is napi szinten érik különböző támadások.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)