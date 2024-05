Egy amerikai közgazdász szerint az USA jelenlegi költségvetési politikája egy piramisjátékhoz hasonlít

Markus Brunnermeier, a Princetown Egyetem közgazdasági professzora arra utalt az elmúlt napokban, hogy az amerikai demokrata kormányzat piramisjátékot működtethet. A közgazdász, természetesen, nem büntetőjogi értelemben utalt arra, hogy egyes, gazdaságpolitikát meghatározó tisztségviselők bűncselekményt követnének el, hanem az adósságpolitikai rendszer fenntarthatatlanságára és az ezzel kapcsolatos szakmai és morális aggályokra kívánt rávilágítani. Ennek ellenére az tény, hogy a pénzügyi válságok és a monetáris politika egyik vezető szakértője az amerikai adósságpolitikát a Ponzi-sémához, egy olyan rendszerhez hasonlítja, amelyet pénzügyi csalással szoktak összefüggésbe hozni, súlyos válságra utalhat – írja if. Lomnici Zoltán alkotmányjogász

A Ponzi-séma olyan csalárd befektetési művelet, amelynek során különösen nagy nyereséget fizetnek a befektetők részére az utánuk mások által befektetett alapokból, és nem a vállalkozás által ténylegesen megtermelt bevételből történik a fizetés. Ez a piramisjáték az Észak-Amerikában is tevékenykedő olasz üzletemberről és szélhámosról, Charles Ponziról kapta a nevét, aki az 1920-as években több ezer New England-i polgártól csalt ki pénzt azért, hogy fektessenek be egy postai bélyeg-spekulációs rendszerbe. Ekkor a bankszámlák éves kamatának 5 százalék volt, Ponzi pedig megígérte, hogy mindössze 90 nap alatt 50 százalékos profitot tud biztosítani a befektetőknek. Ponzi kezdetben nemzetközi postai kuponokat szerzett a csalárd rendszerének támogatására, de rövid idő múlva már a legutóbbi (újabb és újabb) befektetők által befizetett összegekből kezdett el fizetni a korábbi befektetői részére.

A Ponzi-séma jellemzői:

magas összegű csatlakozási díj;

nincs „használható” termék;

lényegében nem történik valós gazdasági tevékenység, mert a cél nem az értékesítés, nem a forgalom létrehozása;

a hangsúly az új emberek beléptetésén van, ők „tartják el” a hálózatot;

előfordul, hogy a cég nem is létezik.

Egy bizonyos idő elteltével azonban a helyzet és az általános koncepció tarthatatlansága miatt a következő lehetőségek egyike adódik:

a csaló a nála lévő pénzzel eltűnik;

különféle okok miatt a megtévesztett befektetők követelik a pénzüket, a csaló pedig lelepleződik, mert nincs annyi pénze, hogy mindenkinek egyszerre kifizesse a tőkét és az ígért kamatot.

A büntetőjogi vetülettől eltekintve, a hasonlóság az amerikai adósságpolitika és a Ponzi-séma között egyértelműen felfedezhető. A piramisjáték lényege, hogy „a piramis csúcsán” lévők a maguk alá beszervezett újabb és újabb szereplők befizetései révén gazdagodnak meg, miközben valódi gazdasági teljesítmény nincs mögöttük.

Az Egyesült Államokban most azt láthatjuk, hogy a választók „elégedettsége” miatt az USA nagy mennyiségű államkötvényt bocsát ki, hogy finanszírozza kiadásait. Az amerikai kormányzat részben új kötvények kibocsátásával finanszírozhatja a hitelezőinek történő kifizetéseket, kvázi „hitellel a hitelt”, ami egy ideig fenntartható, de bizonyosan nem hosszabb ideig, hiszen ez, ahogyan Ponzi-séma is, egy „nulla végösszegű játszma”.

„Bár a világ legnagyobb gazdaságának adóssága és kamatkiadásai folyamatosan emelkednek, az ország (a dollár, mint biztonságos eszköz iránti kereslet miatt) „kiváltságot élvez a pénzügyi piacokon”, azonban egy politikai krízis véget vethet ennek a kiváltságos helyzetnek” – mondta Brunnermeier.

A professzor szerint a demokraták már nem látják, hogy tartózkodniuk kellene a költekezéstől. Attól félnek, hogy Donald Trump győzelme az őszi elnökválasztáson végül is drágább lenne, mint most több pénzt költeni a választók elégedettségére.

Az USA jelenleg nagy mennyiségű államkötvényt bocsát ki, hogy finanszírozza kiadásait. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) előrejelzése szerint az Egyesült Államok államadóssága az elkövetkező években meredeken emelkedni fog. Elvileg az előrejelzések még mindig túl pozitívak, mivel a CBO a meglévő jogszabályokra alapozza számításait. Márpedig jelenleg a Donald Trump által bevezetett adócsökkentések csak ideiglenesek. Ha állandó szabályokká alakítanák át őket, például egy második ciklusban, akkor az adósság még jobban növekedne, mert hiányoznának a bevételek.

A kamatfizetések idővel a kormányzati kiadások egyre nagyobb arányát teszik ki, és így az adósság növekedése felgyorsul, azonban, amíg a dollárból fakadó kiváltság fennmarad, az adósság fenntartható. Amíg ez fennáll, és a gazdaság kellőképpen növekszik, az amerikai kormányzat egyfajta Ponzi-sémát működtethet, azaz részben új kötvények kibocsátásával finanszírozhatja a hitelezőinek történő kifizetéseket. Brunnermeier szerint inkább egy politikai kockázat figyelhető meg az USA kivételes pénzügyi státuszára, mintsem pénzügyi kockázat a politikára.

Kiemelt kép: Joe Biden. (Forrás: MTI)