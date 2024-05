Uniós költségvetési biztos: Az EU-kötvényeket már az állampapírindexek szolgáltatói is keresik

Az Európai Bizottság költségvetési biztosa szerint az Európai Unió egyre közelebb jár annak a céljának az eléréséhez, hogy a tőkepiaci szereplők szuverén kötvénykibocsátónak tekintsék.

Johannes Hahn az egyik tekintélyes londoni gazdaságpolitikai és monetáris elemzőház, az Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) csütörtöki rendezvényén kijelentette: a cél elérésének közelségére utal, hogy az állampapírokra szakosodott indexszolgáltatók az irányadó európai államkötvények mellett most már az EU saját kötvényeit is be akarják vonni indexeikbe.

Hahn szerint az EU által kibocsátott kötvények bevonása a szuverén kötvények alkotta indexekbe a legnagyobb jelentőségű egyedi fejlemény lesz annak a törekvésnek a szempontjából, hogy az unió saját jogán szuverén kibocsátóként jelenhessen meg a tőkepiacokon.

Ez jelenti ugyanis azt a hivatalos kötvénypiaci klasszifikációt, amely lehetővé teszi az állampapírpiaci befektetőknek az EU-kötvények vásárlását és hozzáadását portfolióikhoz – hangsúlyozza az OMFIF az uniós biztos előadásához fűzött elemzésében.

A ház szerint mindez az EU-kötvények keresletét és likviditását is növeli.

Hahn az OMFIF-rendezvényen kiemelte: az EU az utóbbi egy évben aktívan biztatja az indexszolgáltatókat arra, hogy vonják be állampapírindexeikbe az uniós kötvényeket, és ez a folyamat kezd lendületre kapni.

Az Európai Bizottság költségvetési biztosa közölte: az egyik vezető kötvényindex-szolgáltató nemrégiben konzultációt indított, javasolva a szuverén kötvény definíciójának kiterjesztését az uniós kötvényekre.

Az OMFIF úgy tudja, hogy az Intercontinental Exchange (ICE) az első olyan jelentős indexszolgáltató, amely fontolóra vette az EU-kötvények bevonását szuverén indexébe.

Az OMFIF idézi az Európai Bizottság legutóbbi kötvénypiaci felmérését, amely kimutatta, hogy a befektetők kétharmada növelné kitettségét az európai adósságpiacon, ha az EU-kötvényeket bevonnák a szuverén indexekbe.

A ház hangsúlyozza: az EU-kötvények vonzerejét az Európai Unió lehetséges legjobb, „AAA/Aaa” hitelminősítői besorolása és a tagországok erőteljes garanciavállalása adja.

Az egyik globális hitelminősítő, a Moody’s Ratings épp a minap erősítette meg változatlan stabil kilátással az Európai Unió „Aaa” szintű hosszú távú besorolását.

A Moody’s szerint az EU elsőrendű osztályzatát alátámasztó legfőbb tényező a 27 tagország nagyon erőteljes készsége és képessége az unió pénzügyi támogatására.

A hitelminősítő szerint az ellenállóképesség javítására és a kilábalás elősegítésére szolgáló európai uniós pénzügyi eszköz (RRF) 2026-ig tartó alkalmazási időszakának végére valószínűleg 900 milliárd és ezermilliárd euró közötti szintre emelkedik az EU adósságállománya.

A Moody’s hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság rendkívül hatékonyan irányítja a meredeken emelkedő és tartósan magas összegű adósságkibocsátásokat, amelyek iránt nagy és sokoldalú befektetői kör tanúsít jelentős érdeklődést.

A hitelminősítő kiemelte azt is, hogy az EU jelentős adósságot tud kibocsátani versenyképes kamatokkal.

Kiemelt kép: Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekben felelős tagja (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)