Mesterséges intelligencia segítségével védekeznek a medvék ellen Japánban

Egy új, mesterséges intelligenciával (MI) működő medveriasztó rendszert fejlesztenek ki Japánban. A riasztó célja, hogy csökkentsék a térségben a medvetámadásokat, amelyek száma idén rekordmennyiségűre nőtt.

A biztonsági és térfigyelő kamerák által rögzített felvételeket egy szoftver elemzi, amely képes azonnal tájékoztatni az illetékes hatóságokat, ha medvét észlelnek a területen. Az MI ezenkívül megvizsgálja a medvék mozgásának irányát, amely segít kikövetkeztetni az állatok jövőbeli útvonalait.

Japan to trial AI bear warning system after record number of attacks https://t.co/g2c8tTGEPP

— Guardian news (@guardiannews) April 30, 2024