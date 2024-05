Faültetésre biztatnak bangladesi influenszerek a hőhullám miatt

Faültetésre biztatják követőiket Bangladesben a közösségi média ismert influenszerei annak érdekében, hogy enyhítsék az országot sújtó hőhullámot.

Hét évtizede nem tapasztalt hőhullám sújtja jelenleg a fővárost, Dakkát, ahol a hőmérséklet időnként már a 43 Celsius-fokot is eléri. Az egyre zsúfoltabb nagyvárosban mára alig maradtak fák és tavak, amelyek valamelyest enyhíthetnék a forróságot, és a klímaváltozás miatt a hőhullámok egyre hosszabbak és súlyosabbak.

Április végén a Facebookon 1,6 millió követővel rendelkező Peja Dzaannatul modell, színésznő és ügyvéd arra kérte táborának tagjait, hogy mindenki ültessen tíz fát. Ugyancsak faültetési kampányt indított a kormányzó Avami Liga párt egyik diákszervezete. Felhívásukban azt szorgalmazták, hogy tíz nap alatt ültessenek félmillió fát. Egy népszerű hitszónok is arra buzdította 4,3 millió Facebook-követőjét, hogy adakozzanak háromszázezer fa elültetésére.

A Green Savers nevű szervezet azon dolgozik Bangladesben, hogy az adományokból ténylegesen megvalósuljon az áhított faültetés. Asan Roni, a Green Savers vezetője elmondta: 2012 óta mintegy 66 ezer fa ültetésében vettek részt. Egyre többen érdeklődnek a programjuk iránt, amelyben ha valaki ad 2 dollárt arra, hogy elültessenek egy fát egy szegényebb család lakókörnyezetében, akkor utána digitálisan követni tudja annak a fának a sorsát.

A Bangladest sújtó hőhullám a tágabb térségben is komoly nehézségeket okoz: több környező országban is sokan meghaltak a hőség miatt, iskolákat zártak be, és a hatóságok erdőtüzek veszélyére hívták fel a figyelmet.

A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint Ázsiában a globális átlagnál gyorsabb ütemben emelkedik a hőmérséklet, és tavaly ezen a kontinensen történt a legtöbb – klímaváltozás okozta – természeti katasztrófa.

A fák segíthetnek a települések hűtésében, de Dakkában – a város gyors és tervezés nélküli bővülése miatt – nagyon sok fát kivágtak azért, hogy legyen hely az építkezéseknek. Környezetvédő aktivisták szerint viszont a 23 milliós megapoliszban nem mindig a legjobb megoldás a faültetés, különösen a forró nyarak idején. Nincs értelme minden évben új facsemetéket ültetni úgy, hogy közben nem tudjuk megvédeni a kifejlett, nagy lombkoronával rendelkező fákat, amelyek árnyékot és menedéket adnak, nemcsak az embereknek, hanem a vadállatoknak, a madaraknak és a rovaroknak is – vélte Amirul Radzsiv aktivista, aki tavaly mozgalmat indított a fák védelmében.

Mohammad Zasim Uddin, a Dakkai Egyetem professzora arra is felhívta a figyelmet, a faültetésnél az is fontos, hogy a megfelelő fajtát válasszák, mert a nem őshonos fafajok – például az eukaliptusz és az akác – még károsak is lehetnek a helyi természeti sokféleségre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)