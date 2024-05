Szijjártó Péter: Ha atomháború lesz, akkor minden és mindenki elveszik

Ha atomháború lesz, akkor abba miundenki belehal és minden elpusztul – fogalmazott Szijjártó Péter annak kapcsán, hogy Európában a háborús veszély egyre fokozódik. Nyugati vezetők már hetek óta arról beszélnek, hogy növelni kell Ukrajna katonai támogatását, Lengyelország pedig kész atomfegyvereket is befogadni. Magyarország álláspontja változatlan: mielőbb be kell fejezni a harcokat és el kell kezdeni a béketárgyalásokat.

„Patriot rendszerekre van szükségünk, a lehető leghamarabb” – mondta vasárnap egy videóüzenetben Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök emellett felszólította a nemzetközi közösséget, hogy további légvédelmi rendszereket és fegyvereket küldjenek Ukrajnába. „Pontosan olyan mennyiségre és tartalomra számítunk, ami Ukrajna érdekében megváltoztathatja a harctéren kialakult helyzetet”– fogalmazott Zeleszkij.

Hétfőn az ukrán elnök és a NATO főtitkára baráti öleléssel üdvözölték egymást Kijevben.

Megbeszélésük után Jens Stoltenberg kritikát fogalmazott meg az európai országokkal szemben.

„Az európai szövetségesek nem szállították le azt a lőszert, amit ígértek” – jelentette ki Stoltenberg, majd megígérte: nőni fognak az országba irányuló fegyverszállítások. A főtitkár ezután azt mondta:

a nyugati országoknak alá kell rendelniük saját érdekeiket Ukrajna igényeinek.

Kapcsolódó tartalom

„Ha a szövetségesek azzal a választással szembesülnek, hogy a saját üres készleteiket töltsék fel, megfelelve a NATO elvárásainak, vagy Ukrajnát segítsék, akkor az ukránok támogatásának kell elsőbbséget élveznie” – magyarázta Stoltenberg, majd hozzátette: Ukrajna megkapja a Patriot rakétákat is.

Ezek már egyébként meg is érkeztek Lengyelországba, az ukrán határ közelébe. A napokban az is felmerült, hogy onnan látnák ukrajna nyugati részének légvédelmét, így adott esetben az is célpont lehetne az oroszok számára.

Az M1 Lengyelországban forgató stábja több Patriot rakétarendszert is látott egy ukrán határhoz közeli légibázison.

Tudósítónk arról számolt be, hogy hatalmas a feszültség a térségben, az M1 stábját többször amerikai katonák állították meg.

„Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén” – mondta a lengyel elnök hétvégén egy interjúban. Andrzej Duda Úgy fogalmazott: ha arról döntenek a szövetségesek, hogy a NATO keleti szárnyának biztonságát atomfegyverek telepítésével erősítik meg, akkor Varsó készen áll rá.

Kapcsolódó tartalom

Bár szakértők folyamatosan hangsúlyozzák, hogy ez a kofliktus kiterjedésével járna, Emmanuel Macron is szinte hetente tesz háborús nyilatkozatot. Korábban azt vetette fel, hogy nyugati katonák mehetnének Ukrajnába. A minap pedig arról beszlélt: nukleáris fegyvereket is magába foglaló európai védelmi politikáról nyitna vitát; szerinte csak egy megfelelő atomarzenállal lehet elrettenteni Oroszországot egy esetleges, Európát sújtó csapástól.

„Tegyük világossá, hogyha atomháború lesz, akkor minden és mindenki elveszik. Józan eszű ember nem akarhat atomháborút” – hangsúlyozta a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Szijjártó Péter hozzátette:

A nyugat-európai háborús őrület újabb dimenzióba lépett, és atomháborús őrületté alakult át.

Kapcsolódó tartalom

A külügyminiszter szerint ennek megfékezése érdekében minél előbb le kell zárni az ukrajnai háborút, ehhez pedig egy nagy lépést jelenthet az európai parlamenti választás.

„Minél előbb fegyverszünetet kell kötni, és minél előbb asztalhoz kell ültetni béketárgyalásokra a háborúzó feleket. Ehhez egy nagy lépést tehetünk június 9-én az európai parlamenti választásokon, mert hogyha az emberek békepárti politikusokra szavaznak, akkor meg tudják menteni Európát” – közölte Szijjártó Péter, majd hozzátette: egyre inkább úgy tűnik, hogyha az

Ukrajnában zajló háború továbbterjed, és harmadik világháborúvá alakul, akkor az egy atomháború lesz.

Kiemelt kép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium