Lézerrel vakította el a pilótákat egy férfi, majdnem tragédia lett a vége

Elfogta a rendőrség azt a floridai férfit, aki rendszeresen lézerekkel világított a leszálló gépekre, a Sarasota-Bradenton nemzetközi repülőtéren.

A 47 éves férfi január 1. óta több mint negyven beérkező gépre irányított lézersugarat.

