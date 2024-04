Szijjártó Péter: Háború helyett békét, atombombák helyett tűzszünetet és tárgyalásokat akarunk!

Háború helyett békét, atombombák helyett tűzszünetet és tárgyalásokat akarunk! – írta a Facebookon közzétett videójához a Tádzsikisztánban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A videóban azt mondta: a nyugat-európai háborús őrület újabb dimenzióba lépett, és egyfajta atomháborús őrületté alakult át. Hallhattuk a francia elnököt, de hallhattuk a lengyel elnököt is megnyilatkozni az atomháború esetleges lehetősége kapcsán.

„Tegyük világossá, hogyha atomháború lesz, akkor minden és mindenki elveszik, hogyha atomháború lesz, akkor abba mindenki belehal, minden elpusztul. Józan eszű ember nem akarhat atomháborút. Márpedig egyre inkább úgy tűnik, hogy ha az Ukrajnában zajló háború továbbterjed, eszkalálódik és harmadik világháborúvá alakul, akkor az a harmadik világháború atomháború lesz” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Emlékeztetett arra: ne felejtsük el, sisakok küldésétől atomháborús őrületig jutottunk el gyakorlatilag két éven belül. „Annak érdekében, hogy véget vessünk ennek az atomháborús őrületnek, minél előbb le kell zárni az ukrajnai háborút. Minél előbb fegyverszünetet kell kötni és minél előbb asztalhoz kell ültetni béketárgyalásokra a háborúzó feleket” – hangsúlyozta a videóban.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ehhez egy nagy lépést tehetünk majd június 9-én az európai parlamenti választásokon, ahol ha az emberek békepárti politikusokra szavaznak, akkor meg tudják menteni Európát, meg tudják menteni a világot ettől az atomháborús őrülettől.

„Ezért Magyarországon is az embereknek minden eddiginél fontosabb talán, hogy a szavazóurnákhoz járuljanak, és ne felejtsék el, hogy a béke színe a narancs, a béke neve a Fidesz, a Fideszre való szavazással lehet az atomháborús őrületnek véget vetni” – jelentette ki.

Hozzátette: Tádzsikisztánban is egyértelműen a béke mellett állnak ki. Magyarország és Tádzsikisztán is a béke pártján áll, a béketáborhoz tartozunk, és világosan látják itt Tádzsikisztánban is, hogy micsoda veszélyekkel jár az ukrajnai háború továbbterjedése.

Kiemelt kép: Facebook/ Szijjártó Péter