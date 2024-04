RMDSZ-politikus: Az EP-választásokon legfontosabb célunk, hogy az erdélyi magyaroknak legyen hangja Brüsszelben

Az EP-választásokon a legfontosabb célunk az, hogy az erdélyi magyaroknak legyen ereje odahaza, és legyen hangja Brüsszelben – hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának RMDSZ-es elnöke az M1 kedd reggeli műsorában.

Tamás Sándor elmondta, a június 9-i európai parlamenti választásokra készülve az RMDSZ legfontosabb feladata, hogy a saját közösségüket megszervezzék és egységes erőt tudjanak felmutatni.

Az RMDSZ politikusa kiemelte: óriási súlya van a választásoknak, az EU-ban képzelik el a jövőt, és azt szeretnék elérni, hogy ők is tudják alakítani a döntéseket Brüsszelben.

Tamás Sándor úgy fogalmazott, hogy

változásra van szükség az unióban, mert elmaradt „a nagy gazdasági bumm” és kevésbé fontos az őshonos kisebbségek kérdése. Ezen változtatni szeretnénk – hangsúlyozta a háromszéki politikus.

Kiemelte, az RMDSZ osztozik a magyar kormány álláspontján, miszerint legyen béke, ne legyen genderpropaganda, és ne legyenek betelepítések sem.

Június 9-én helyhatósági választásokat is tartanak Romániában, amelynek apropóján Tamás Sándor azt mondta, az RMDSZ támogatására az eddig elvégzett munka lehet a hívószó. Továbbra is Erdély folyamatos fejlesztése a cél, a saját nemzetiségi közösségük jogait pedig nem csak megvédenék, hanem bővítenék is – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Az RMDSZ politikusa üzent a Magyarországon élő erdélyieknek is, azt kérve: vegyenek részt a választásokon, hogy „amikor hazajönnek, ne kirekesztőkkel, hanem szeretett szülőföldjükkel találkozzanak”.

Kiemelt képen: Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök 2024. április 24-én. (Fotó: MTI/Kátai Edit)