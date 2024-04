Palesztinpárti tüntetők elfoglalták a Columbia Egyetem főépületét

Több száz tüntető foglalta el a Columbia Egyetem főépületét helyi idő szerint kedden hajnalban, ahol elbarikádozták magukat.

A palesztinpárti tüntetők, – akik saját magukat „a Columbia közösségének autonóm csoportjának” nevezik – éjszaka betörték az egyetem vezetőségének épülete, a Hamilton Hall bejáratát. Az ablakokból nagyméretű, „Intifáda”, azaz Izrael elleni palesztin felkelés, feliratú transzparenst függesztettek ki és palesztin zászlót tűztek ki.

A cselekedetet eszkalációnak nevezve azt közölték, hogy addig nem hajlandók távozni, amíg az egyetem vezetése nem teljesíti követelésüket, ami az Izraellel való kapcsolatok megszakítása, a pénzügyi átláthatóság, valamint a tiltakozók számára büntetlenség.

Az épületfoglalás azt követően történt, hogy hétfőn a tüntetők nem teljesítették az egyetem vezetésének felszólítását, ami a tábor felszámolására vonatkozott.

Ezt követően az intézmény elkezdte értesíteni a diáktüntetőket hallgatói jogviszonyuk felfüggesztéséről, ugyanakkor hétfő éjszaka arról is tájékoztatta őket, hogy amennyiben vállalják az egyetem szabályzatának betartását befejezhetik a félévet.

A történtek nyomán az egyetemi biztonsági személyzet szigorú beléptetési szabályokat léptetett életbe a Columbia Egyetem területének bejáratánál, ahova csak az ott lakó diákokat, és alkalmazottakat engedik be. A Columbia magánintézmény, ahol New York város rendőrsége csak az egyetem vezetésének kérésére avatkozhat be, ami hétfő kora délelőttig nem történt meg.

A szintén keleti parton működő Yale Egyetemen kedden helyi idő szerint kora reggel a rendőrség körbekerítette a tüntetők sátortáborát, felszólította őket a távozásra, és közölte, hogy, aki nem teljesíti az utasítást, letartóztatásnak néz elébe.

Kapcsolódó tartalom

Az Észak-Karolinai Egyetem Chapel Hill-i területén is voltak letartóztatások kedden reggel. Az intézmény vezetése kora reggeli határidőt szabott a tiltott gyülekezés felszámolására, majd miután ez nem történt meg a hatóság közbelépett.

Az egyetem rektora a tüntető diákok számára kizárást helyezett kilátásba, valamint közölte, hogy aki megszegi a szabályokat, az nem szerezhet diplomát az intézményben.

A rendőrség szerint a letartóztatott tüntetők közül többen nem egyetemi hallgatók voltak.

A texasi Austinban a rendőrség könnygázt is használt a tiltakozók megállítására hétfőn, akik a Texasi Egyetem főépülete felé tartottak. Azt megelőzően a hatóság többeket őrizetbe vett, és próbálta eltávolítani a tüntetőket az egyetemi területről. A Utahi Egyetemen hétfő éjszaka a rendőrség többeket őrizetbe vett, miután az egyetemi vezetés távozásra szólította fel őket.

Az egyetemi megmozdulások az Egyesült Államok számos egyéb intézményén is folytatódtak kedden, így Kalifornia intézményeiben, a Virginiai Egyetemen és a Pennsylvaniai Egyetemen, amelynek vezetése tárgyalásokat folytat az Izrael ellen tüntető csoportokkal.

Összesítések szerint az Egyesült Államok mintegy 200 intézményén indultak palesztinpárti tüntetések, és a vasárnapi statisztikák már 900 őrizetbe vételről szóltak.

Kiemelt kép: palesztinokat támogató diákok sátortábora a New York-i Columbia Egyetemen (Fotó: MTI/AP/Stefan Jeremiah)