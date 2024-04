Az ENSZ-főtitkár szerint megállapodás nélkül a közel-keleti helyzet exponenciális elmérgesedése fenyeget

António Guterres ENSZ-főtitkár kedden ismételten felszólította Izraelt és a radikális iszlamista Hamászt tűzszüneti megállapodás megkötésére, amelynek hiányában szerinte a közel-keleti helyzet exponenciális elmérgesedése fenyeget.

„A gázai övezeti lakosok, az izraeli túszok és családjaik, valamint a térség és az egész világ érdekében hangsúlyozottan arra biztatom Izrael kormányát és a Hamász vezetését, hogy most jussanak egyezségre” – mondta Guterres New Yorkban. E nélkül a háború „a Gázai övezetben és az egész térségben is hatványozottan elmérgesedhet”.

A portugál politikus egyben hangsúlyozta, hogy a palesztinok lakta övezet déli szegletében található Rafah elleni esetleges izraeli támadás „elviselhetetlen eszkalációt” jelentene.

A városban több mint egymillió civil keresett menedéket a harcok elől.

Kairóban jelenleg közvetett tárgyalások folynak a konfliktus szereplői között újabb fegyvernyugvásról, valamint a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok szabadon engedéséről izraeli börtönökben raboskodó palesztin foglyokért cserébe.

Kapcsolódó tartalom

Guterres egyben megjegyezte, hogy fokozatos előrelépések történtek „a teljesen megelőzhető, emberi tevékenységből fakadó” éhínség megelőzése végett a Gázai övezet északi részén.

Kiemelte ugyanakkor, hogy további segítségre van szükség.

Felszólította Izraelt, hogy tartsa be korábbi ígéretét azzal, hogy megnyit még két átkelőt, amelyeken keresztül Jordániából, illetve az asdodi kikötőn keresztül beáramolhatnak a humanitárius segélyek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a támogatások szétosztásának egyik akadálya, hogy nem szavatolt a munkások és civilek biztonsága.

Kiemelt kép: António Guterres ENSZ-főtitkár (Fotó: MTI/EPA/Mohammad Ali)