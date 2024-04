Rendőrök segítették a világra a vajúdó anya hármasikreit

Egy coloradói anya otthona teraszán, 0 fokban, szakadó jegesesőben hozta világra koraszülött hármasikreit. A rendőrök egy segélyhívásra érkeztek ki és azonnal akcióba léptek, amint meglátták, a 24 éves vajúdó nőt.

Colorado cops help deliver triplets with assist from common kitchen item after screaming mom goes into labor on neighbor’s porch https://t.co/Zi4prCHzAz pic.twitter.com/lPsUtJM9od

— New York Post (@nypost) April 29, 2024