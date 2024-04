Megdöbbentek a légiutas-kísérők – kisbabának hitték az 101 éves asszonyt

Egy 101 éves idős asszony zavarta össze American Airlines utaskísérőit, ők ugyanis egy egyéves kibabát vártak a fedélzetre és nem a Chicagóból a michigani Marquette-be repülő Patriciát, aki lányával szállt fel a járatra.

Woman, 101, is mistaken for a BABY because American Airlines’ computer system can’t accept that she was born in 1922 and not 2022 – as she jokes ‘they thought I was a child and I’m an old lady!’ https://t.co/UekEyOUvaw pic.twitter.com/h9KyNC3xoH

— Daily Mail US (@DailyMail) April 29, 2024