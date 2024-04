Izraeli hadsereg: Izrael növeli a Gázába irányuló humanitárius segélyek mennyiségét

Izrael a napokban növeli a Gázai övezetbe irányuló humanitárius segélyek mennyiségét – jelentette be vasárnap Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

„Az utóbbi néhány hétben a Gázai övezetbe irányuló humanitárius segélyek mennyisége jelentősen megnőtt” – hangsúlyozta Hagari hozzátéve, hogy a mennyiségek az elkövetkezendő napokban tovább emelkednek.

„A korábbinál sokkal több ivóvíz, élelmiszer, orvosi felszerelés, szükségszálláshoz szükséges felszerelés és más segély fog a Gázai övezetbe áramolni” – közölte.

Hagari rávilágított, hogy mindez annak köszönhető, hogy Izrael megnyitotta az asdodi kikötőt a palesztin térségbe szánt segélyszállítmányok előtt, illetve egy új határátkelőt is a régió északi részében, valamint növelte a Jordánia felől a déli Kerem Salom-i határátkelőn átáramló segélyek mennyiségét is.

Az izraeli hadsereg szóvivője beszélt arról is, hogy hazája együttműködik az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Középső Parancsnokságával (CENTCOM) is egy ideiglenes segélykirakó móló létesítése érdekében is.

„Kiemelt fontossággal bír a segélyek eljuttatása a gázai lakosokhoz, mert háborúnk a Hamász (terrorszervezet) ellen irányul, nem pedig Gáza lakossága ellen” – hangsúlyozta Hagari.

Mindemellett a World Central Kitchen (WCK) nonprofit szervezet is bejelentette, hogy újraindítja hétfőtől tevékenységét, miután csaknem egy hónapja hét munkatársa vesztette életét egy izraeli légicsapásban.

