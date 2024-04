New Yorkban mutatták be Csák János Egyesült Államokról írt könyvének angol nyelvű kiadását

New Yorkban mutatták be Csák János, kulturális és innovációs miniszter Egyesült Államokról, az amerikai szellemiségről írt elemző könyvének angol nyelvű kiadását pénteken.

A szociológus-közgazdász szerző Amerikai géniusz című kötetét a New York belvárosában működő rangos klubban, a W3-ban teltház mellett mutatták be, ahol kerekasztal-beszélgetésen is megvitatták a könyvben tárgyalt kérdéseket, amelyek arra keresik a választ, hogy mi teszi az Egyesült Államokat egyedivé. A bemutatón részt vett George Friedman, az Egyesült Államok egyik meghatározó geopolitikai elemzője, a Geopolitical Futures elnöke, író, aki a könyv utószavát írta. Felszólalt David Paul Goldman, az Asia Times szerzője, közgazdász, gazdasági stratéga.

Csák János az esemény után az MTI-nek elmondta, hogy a kötet a bemutatót megelőzően eljutott az amerikai értelmiség számos képviselőjéhez, és már sokan adtak visszajelzést. Hozzátette, hogy a kötetről szóló panelbeszélgetés résztvevői kiemelték, hogy sok más elődhöz hasonlóan egy külföldi, ezúttal egy magyar szerző járja körbe azt a kérdést, hogy mi az, ami Amerikát már az alapításától naggyá tette, filozófiai, vallási, művészeti és tudományos értelemben. Az eseményen arról is szó volt, hogy a 250 éve kialakított gondolatvilág, és jogi rendszer, amit a „rendezett szabadság világának” neveznek, ebben a mai bonyolulttá váló korszakban mennyire időszerű – emelte ki a kulturális és innovációs miniszter.

Megállapította, hogy a könyvbemutatón feltett kérdések is tükrözték, hogy Amerikát ma egyfajta útkeresés jellemzi, és hozzátette, a kötet célja az is, hogy az Egyesült Államokról kifejtett gondolatok akár vitát generáljanak, akár elgondolkodásra késztessenek amerikaiakat.

Az Amerikai géniusz angol nyelvű megjelentetését egy New York-i székhelyű kiadó, az Angelico Press vállalta, a bemutató megszervezésében a New York-i Liszt Intézet vett részt. A könyvet hétfőn, az amerikai fővárosban, Washingtonban az Amerikai Katolikus Egyetemen is bemutatják.

