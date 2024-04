Fegyvercsomag Ukrajnának: mit tartalmaz az eddigi legnagyobb amerikai támogatás?

Hivatalosan is bejelentették az eddigi legnagyobb amerikai fegyvertámogatást Ukrajnának. A 6 milliárd dollár értékű csomag egyebek mellett légvédelmi rakétákat, nagy mennyiségű tüzérségi lőszert, légi bombákat és drónokat tartalmaz. Lapértesülés szerint Washington azt is engedélyezte, hogy a korábban, titokban leszállított nagy hatótávolságú rakétákat a Krím-félsziget ellen is bevessék az ukránok. A lépés tovább növeli a háború kiszélesedésének veszélyét, miközben egy amerikai elemzés szerint az amerikai-orosz párbeszéd megszokott csatornáinak hiányában drámaian csökkent a konfliktusok megelőzésének esélye.

„Örömmel jelentek be egy újabb, 6 milliárd dolláros kötelezettségvállalást az ukrajnai biztonsági segítségnyújtási kezdeményezésen keresztül. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy új katonai eszközöket szerezzünk be Ukrajna számára az amerikai ipartól” – így jelentette be pénteken Lloyd Austin az amerikai védelmi miniszter, hogy Washington minden korábbinál nagyobb összegű fegyvercsomag szállítását hagyta jóvá Kijev számára. Kapcsolódó tartalom Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk A honvédelmi miniszter azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A most bejelentett, légvédelmi rakétákból, tüzérségi lőszerből és más fegyverekből álló segély már a második részlete annak a csaknem 61 milliárd dolláros katonai támogatásnak, amelyet a kongresszusi szavazás után Joe Biden a hét elején szentesített aláírásával. Közben az amerikai kormány már elismerte, hogy még márciusban száznál is több nagy hatótávolságú rakétát szállított titokban Ukrajnába. A New York Times Pentagon-beli forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy a katonai vezetés engedélyezte az ATACMS rendszer bevetését a Krím-félsziget ellen is. A lépéssel Washington Németországot is arra akarja rábírni, hogy szállítson Ukrajnának az 500 kilométernél is nagyobb hatótávolságú Taurus cirkálórakétáiból. Kapcsolódó tartalom A NATO-csapatok Ukrajnába küldése a legrosszabb forgatókönyv, mert atomhatalmak közötti világháborúhoz vezethet Gulyás Gergely szerint Lukasenka szerint apokalipszis következhet be, ha Oroszország atomfegyvert vet be megtorlásul a nyugati akciókért. Ezt Berlin eddig a háborús konfliktus kiszélesedésétől tartva elutasította, különösen, amióta az orosz hírszerzés lehallgatott egy beszélgetést, amelyen német parancsnokok a Krímet az orosz szárazfölddel összekötő Kercsi-híd felrobbantásáról tárgyaltak. A nyugati szövetségesek között azonban sokan kiállnak Ukrajna katonai támogatásának fokozása mellett. A NATO főtitkára nemrég azt mondta, hogy a tagállamoknak saját készleteiket is feláldozva fokozniuk kell a fegyverszállítást.

A háborús feszültséget még tovább élezte a lengyel elnök, aki egy a hét elején megjelent lapinterjúban azt mondta: országa kész atomfegyvert fogadni, ha a NATO meg akarja erősíteni keleti szárnyának védelmét. Az államfő szavait a baloldali kormány sem utasította el. Sőt, a külügyminiszter csütörtökön elismerte a parlamentben, hogy támogatják az amerikai csapatok és fegyverek jelenlétének fokozását. „Lengyelország biztonságának alapja továbbra is a transzatlanti szövetség marad, az Egyesült Államok vezető szerepével. Célunk az amerikai szerepvállalás fenntartása és erősítése Európában, a szövetség európai pillérének megerősítésével egyidőben” – mondta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Kapcsolódó tartalom Az amerikai szenátus jóváhagyta a 95 milliárd dolláros háborús segélyt Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak Az Ukrajna számára 61 milliárd dollár támogatást előirányzó törvényjavaslatot 79-18 arányban hagyta jóvá a testület azt követően, hogy azt korábban a képviselőház is elfogadta. Előzőleg Emmanuel Macron francia elnök beszélt arról még februárban, hogy nem lehet kizárni nyugati csapatok Ukrajnába küldését. Az államfő azóta is többször kijelentette, hogy nem szabad megengedni, hogy Oroszország győzzön a háborúban. A nyugati katonák ukrajnai szerepvállalása azonban óhatatlanul a konfliktus kiszélesedésével jár, mert egy ilyen lépést Moszkva nem hagyhat válasz nélkül – erre figyelmeztettek az orosz kormányzat tagjai. Kapcsolódó tartalom Ukrajna támogatásának folytatására biztatja az amerikai kongresszust a brit külügyminiszter Washingtonba utazott David Cameron brit külügyminiszter, azzal az elsődleges céllal, hogy Ukrajna támogatásának folytatásra biztassa az amerikai törvényhozást. Szergej Lavrov külügyminiszter azzal vádolta az nukleáris fegyverrel rendelkező Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy atomháborúba akarják hajszolni a világot. Az erősödő nyugati szerepvállalás miatt valóban erősödik a háborús fenyegetés – ez szerepel az amerikai Haditengerészeti Elemzések Központja által készített dokumentumban. A Pentagonnak is tanulmányokat készítő szervezet friss elemzése szerint a hagyományos amerikai-orosz kommunikációs csatornák elvesztése súlyosan csökkenti a válság megelőzésének esélyét egy konfliktus esetén.