Amit Halevi: A szuverenitás hatékony eszköz a terror elleni küzdelemben

A szuverenitás hasznos és hatékony eszköz a terror elleni küzdelemben – hangsúlyozta Amit Halevi, az izraeli parlament, a kneszet tagja a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) csütörtöki budapesti kerekasztal-beszélgetésén.

Az Alapjogokért Központ által rendezett fórumon az izraeli politikus arról beszélt, hogy Izrael és a világ nem egy „szokásos terrorszervezettel” áll szemben, hanem egy világuralomra törő, globális célokat kitűző szervezettel.

„Ahhoz, hogy sikerrel vehessük fel a harcot, az első lépés, hogy megértsük, ki is az ellenség, akivel szemben állunk” – mondta, hozzátéve: Izrael problémája a nyugati világ problémája is, Izrael pedig „Budapestért, Washingtonért, Londonért is harcol”.

Amit Halevi kiemelte, hogy a terroristák nem csupán a nemzetállamokat, hanem az emberek életét fenyegetik.

„Olyan háborúban vagyunk, aminek a tétje a nemzeti identitásunk és minden ember szuverenitása” – fogalmazott, megjegyezve: a terroristák célja, hogy a nemzeti és a személyes szuverenitást egyaránt eltöröljék.

Az izraeli politikus szavai szerint nemcsak konkrét, hanem ideológiai csatatéren is zajlik a harc.

„A filozófiai-ideológiai terror, a politikai terror és gyakorlati terror ellen egyaránt kell küzdeni” – magyarázta. Hozzátette: a filozófiai-ideológiai harc részeként nagyon fontos a mostani konferencia, de további erőfeszítéseket szükséges tenni mindhárom dimenzióban.

Amit Halevi fontosnak nevezte a befektetést a jövő értelmiségébe, valamint a médiainfrastruktúra megszervezését. A politikus köszönetet mondott, amiért Magyarország határozottan kiállt Izrael mellett a Hamász támadását követően.

Ohad Tal, a kneszet egy másik tagja arról beszélt, hogy Izrael komoly fenyegetés alatt áll, és 76 éve először most tényleges egzisztenciális veszélyben van. Azt mondta, a palesztin Hamász tavalyi támadását követően az ország sebezhetővé vált, „ha pedig a Közel-Keleten valaki sebezhető, az nagyon veszélyes”. A történelemben most először fordult elő, hogy Irán közvetlen offenzívát indított Izrael ellen – fűzte hozzá.

A politikus fontosnak nevezte az ellenség pontos meghatározását, majd rámutatott: a megfelelő eszközt használva kell harcolni, mert nyugati módszerekkel nem lehet keleti ellenség felett győzedelmeskedni.

Kijelentette: Izrael a szabad világ háborúját vívja, és a világ szabadságáért harcol.

Ohad Tal azt mondta, a radikális iszlám örül, ha a liberálisok összefognak, ám a CPAC és az ahhoz hasonló események sokat segítenek a helyzet megoldásában.

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a Hamász Izrael elleni, 2023. október 7-i támadása az európai és globális viszonyokat is megváltoztatta.

Ma egy konfliktusoktól szaggatott világban élünk – húzta alá, kiemelve: a tét az, hogy mi lesz a nyugati civilizáció jövője, mi lesz Izrael és Európa sorsa.

Kiemelt kép: Amit Halevi, az izraeli parlament, a kneszet tagja felszólal a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján tartott kerekasztal-beszélgetésen a Millenárison 2024. április 25-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)