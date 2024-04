Szijjártó Péter szerint minden feltétel adott a magyar-azeri gazdasági együttműködés fejlesztéséhez

Nincs semmi nyitott politikai kérdés Magyarország és Azerbajdzsán között, és így minden feltétel adott a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, ami emellett mindkét kormány elkötelezett – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bakuban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-azeri üzleti fórumon elmondott beszédében leszögezte, hogy az elmúlt időszak válságokkal teli évei végleg bebizonyították a két ország közötti stratégiai szövetség kialakításáról szóló kormányzati döntés helyességét, amellyel hazánk minden bírálat dacára több mint tíz évvel megelőzte a korát.

Rámutatott, hogy

a két állam között nincsenek nyitott kérdések, így minden feltétel adott a vállalatközi együttműködések fejlesztéséhez, és az is látszik az utóbbi évekből, hogy a magyar és az azeri kormány is pozitív elbírálásban részesíti egymás vállalatait.

Szavai szerint ezt tanúsítja a kereskedelmi forgalom tavalyi 120 millió eurós rekordja, ahogy az is, hogy a dél-kaukázusi országban már jelen van az MVM és a Mol is, a Richter pedig megkötötte a bérgyártási szerződését, amelynek keretében kilencven gyógyszert fognak itt előállítani. Emellett zajlik a Hunland részéről a szarvasmarhák szállítása, és a Hell is rövidesen nekiáll helyi gyára építésének – tájékoztatott.

Továbbá komoly előkészületek folynak annak érdekében, hogy legyen magyar részvétel a vasúti, közúti és kórházfejlesztésekben, a vízgazdálkodásban, illetve hazai vállalatok fogják újjáépíteni a visszafoglalt Hegyi-Karabah egyik települését – tudatta. A mezőgazdasági együttműködést sikertörténetnek nevezte, amely részben az agráregyetemek közötti partnerségnek köszönhető.

Kapcsolódó tartalom

Ennek kapcsán pedig kitért arra is, hogy évi kétszáz azeri hallgató tanulhat ösztöndíjjal a magyarországi egyetemeken, ez pedig kiváló alapot teremt az emberek közötti kapcsolatok erősítéséhez.

Szijjártó Péter az együttműködés pénzügyi hátterét illetően hangsúlyozta, hogy

a kormány közép-ázsiai kifektetési tőkealapot hozott létre, az Eximbank 50 millió eurós kerettel indított, de szükség esetén ezt akár a háromszorosára is tudják emelni.

„A jelenlétünk tehát itt, Azerbajdzsánban egyre robosztusabb, ezáltal pedig minden adott ahhoz, hogy újabb magyar üzleti sikereket tudjunk itt elérni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy útjára 34 vállalatvezető kísérte el 23 hazai cég képviseletében.

„Itt vannak velünk a legjobb magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, egészségipari, infokommunikációs és vízipari vállalatok többek között, akik készen állnak az együttműködésre” – sorolta.

„Abban biztosak lehetnek, hogy politikai akadálya az üzleti együttműködésnek nincsen, és a mai napon a 10. gazdasági vegyes bizottsági ülésen az is világosan kiderült, hogy mindkét kormány elkötelezett az együttműködés fejlesztése iránt” – tette hozzá. „Azt kívánom önöknek, hogy ezt a pozitív környezetet minél jobban és minél több profitot termelve ki tudják használni!” – összegzett a miniszter.