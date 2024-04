Pánik tört ki a kórházban, miután mérgeskígyót vitt be magával egy megmart beteg

Egy ausztrál kórház felszólította a kígyómarással kórházba érkező betegeket, hogy ne próbálják meg elkapni a hüllőket, majd azokat magukkal vinni az egészségügyi intézménybe, miután az egyik beteg egy lazán lezárt dobozban kígyót vitt be a kórházba – írja a Fox News.

Hospital begs for snakebite victims to stop bringing in serpents when seeking help: 'Puts the staff at risk' https://t.co/HZCQo5KpxJ

— Fox News (@FoxNews) April 23, 2024