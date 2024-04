Kitört a pánik Londonban – elszabadult lovak törtek-zúztak a belvárosban

Hét, az udvari lovasság, a Household Cavalryhoz tartozó ló szabadult el London belvárosában, miután a szerdai reggeli gyakorlat során megriadtak és ledobták lovasaikat. Két ló közel tíz kilométeren át ügetett végig a városon – írja a Sky News.

A katonaság rutin gyakorlatozást tartott a belvárosban, Whitehallban, amikor váratlanul megriadtak a lovak. Az elszabadult lovak közül kettőt, egy feketét és egy megsebesült fehér lovat kilométereken át üldözött a rendőrség.

A szemtanúk szerint az egyik ló egy emeletes busznak is nekirohant, betörve annak szélvédőjét, míg egy másik egy fekete taxinak ütközött. Egy ezüst színű Mercedest is megrongált az egyik megbokrosodott ló, bezúzva annak első és hátsó szélvédőjét.

– olvasható a fővárosi rendőrség, a Metropolitan Police közleményében.

Az eset során négy ember sérült meg, akik a város különböző pontjain kerültek a lovak útjába: a Buckingham Palace úton, a Belgrave téren, valamint a Chancery köz és a Fleet út kereszteződésében történtek a balesetek.

BREAKING: ‘Number of horses’ on the loose in central London – as one appears to be covered in blood

Read more 🔗https://t.co/3EfcFRp8iq

— Sky News (@SkyNews) April 24, 2024