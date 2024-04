A zsúfolt belváros utcáin vágtattak végig az elszabadult katonalovak, többen megsérültek

Az incidens a brit főváros leglátogatottabb, turistákkal zsúfolt belső negyedében történt.

A szerda délutánig elhangzott hatósági beszámolók szerint a Household Cavalry – vagyis a brit hadsereg egyik elitalakulata, a királyi családhoz kötődő rendezvényeken is gyakorta szereplő udvari lovasság – öt lova szabadult el és vágtatott végig a londoni belvároson, levetve lovasaikat.

Az egység a Buckingham-palota – III. Károly király első számú londoni hivatala – közelében, a Belgravia városrészben végzett gyakorlatokat, amikor a lovak valószínűleg egy építkezés zajától megijedve megvadultak.

A hétfős lovas alakulat az uralkodó júniusban esedékes hivatalos születésnapi ceremóniája, a Trooping the Colour rendezvényeinek előzetes próbáira készült.

Az egységből elszabadult öt ló London zsúfolt belvárosi utcáin végigvágtatva embereket sodortak el és járművekben – köztük egy városnéző buszban – okoztak jelentős károkat.

At least two runaway horses have been seen running through central London. The horses – one of which was seemingly covered in blood – were reportedly from Household Cavalry, which works at Buckingham Palace.

According to BBC, four people are now confired to be injured.

