A bejutási küszöböt meghaladó eredményt jósol az RMDSZ-nek az EP-választáson a legújabb felmérés

A romániai bejutási küszöböt valamelyest meghaladó, 5,1 százalékos eredményt jósol az európai parlamenti (EP-) választáson az RMDSZ-nek az INSCOP közvéleménykutató legfrissebb, kedden ismertetett felmérése, miután márciusban ugyanez a cég még 3,9 százalékon mérte a magyar érdekképviseletet.

A News.ro hírportál által megrendelt, április 10. és 20. között telefonos módszerrel végzett felmérés szerint a pártválasztók körében csaknem három százalékpontot javított a kormánypártok szövetsége.

Az EP-választásokon közösen induló Szociáldemokrata Párt (PSD) és Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltlistájára a pártpreferenciájukat megjelölő választók 46,6 százaléka adná voksát (a márciusi 43,7 százalékhoz képest), de így is csaknem 2 százalékponttal elmarad a két párt januárban külön-külön mért támogatottságának mértékétől.

Kapcsolódó tartalom

A Mentsétek meg Romániát Szövetség, a Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Jobboldal Ereje (FD) által decemberben létrehozott ellenzéki Egyesült Jobboldal Szövetség (ADU) megőrizte 13,8 százalékos támogatottságát a pártválasztók körében, míg a többi parlamenti párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 16,7 százalékra esett vissza a márciusi 20 százalékról.

A mostani mérés szerint az ötszázalékos bejutási küszöb alá szorult a parlamenti botrányairól elhíresült, AUR-ból kizárt Diana Sosoaca független szenátor SOS Romania nevű pártja, amelyet márciusban még 6,4 százalékon mértek.

Az INSCOP mostani mérése szerint a helyhatósági voksolással várhatóan egy napon, június 9-én megrendezendő EP-választásokon rekordrészvételre lehet számítani, a válaszadók 59,2 százaléka ugyanis biztosra ígérte, hogy elmegy szavazni. Eddig az öt éve, 2019-ben rendezett EP-választáson volt a legmagasabb részvétel Romániában, amikor a jogosultak 51,7 százaléka adta le voksát.

Kapcsolódó tartalom

A legutóbbi, 2019-es EP-választáson az RMDSZ a romániai voksok 5,26 százalékát megszerezve két képviselőt küldött az EP-be, Winkler Gyula és Vincze Loránt személyében, akik most is az első két helyen szerepelnek a kisebb magyar pártok által is támogatott „magyar összefogás listáján”.