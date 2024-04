Moszkva reagált Andrzej Duda atomfegyverekkel kapcsolatos kijelentésére

Andrzej Duda lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban hétfőn megjelent interjúban fejtette ki: a Nuclear Sharing NATO-program keretében

amennyiben a szövetségesek úgy döntenek.

Az orosz hadsereg megtorló lépéseket fog tenni az amerikai atomfegyverek esetleges lengyelországi telepítése esetén – tájékoztatta hétfőn, Andrzej Duda nyilatkozatára reagálva Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget.

– fogalmazott Peszkov arra célozva, milyen lépésekre kerül sor orosz részről.

President Andrzej Duda’s words about the possible deployment of nuclear weapons in Poland have reached the Kremlin.

„If these plans are carried out, steps will be taken to ensure Russia’s security,” announced Dmitry Peskov. pic.twitter.com/LX3cTrrlYO

