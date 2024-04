Jogvédők: Fehéroroszországban csaknem száz politikai fogoly komoly egészségügyi problémákkal küzd

Fehéroroszországban csaknem száz politikai fogoly komoly egészségügyi problémákkal küzd, sokan közülük „halálközeli állapotban” vannak – közölte a Vjaszna helyi jogvédő csoport.

A csoport, amelynek több tagja mellett az alapítója, a 2022-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett Alesz Bjaljacki is börtönben van, összesen 93 olyan foglyot azonosított, akiknek az egészségi állapota különösen aggályos, így többen közülük daganatos betegségekben, szívelégtelenségben szenvednek, és nem kapják meg a megfelelő ellátást a rácsok mögött.

„Fogságban, szakszerű egészségügyi ellátás hiányában minden betegség gyorsabban súlyosbodik” – mondta Pavel Szapelka, a jogvédők szóvivője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a fogva tartás körülményei, így a friss levegő hiánya, a rossz táplálkozás, a folyamatos pszichológiai nyomásgyakorlás és a stressz meghatározó szerepet játszanak ebben.

Fehéroroszországban a 2020-as, vitatott elnökválasztás óta aktivisták, újságírók, emberi jogi aktivisták és további állampolgárok százait ítélték súlyos börtönbüntetésre vagy kényszerítették száműzetésbe. A Vjaszna tudomása szerint jelenleg több mint 1400 politikai fogoly van Fehéroroszországban, 2021 óta öten haltak meg közülük.

A most közzétett listán mások mellett Marija Kalesznyikava nevét is feltüntették. A 2020-as megmozdulások bebörtönzött vezéralakja hasi műtéten esett át. A Vjaszna szerint a hatóságok nem táplálják betegségének megfelelően, és a jogvédő csoport szerint bántalmazták is, mielőtt kórházba került volna.

A kiemelt kép illusztráció.