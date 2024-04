Elvitte a „cica” a befektetők adatait: tömeges és törvénytelen megfigyelés miatt perlik az amerikai tőzsdefelügyeletet

Már tavaly ősszel beszámolt a Wall Street Journal arról, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet központi adatbázist hoz létre minden egyesült államokbeli befektető személyes és pénzügyi információinak nyomon követésére. A Consolidated Audit Trail (CAT) valós időben figyeli

„az összes tőzsdén jegyzett részvényre és opcióra vonatkozóan az Egyesült Államok összes piacán.”

SEC hit with new lawsuit alleging ‘mass surveillance’ of Americans through stock market data https://t.co/T1brA19KGw

A CAT, magyarul „macska” nevű program, a kis háziállathoz hasonlóan, amely csendben, feltűnés nélkül cserkészi be áldozatát, egy 2016-ban kiadott rendelkezés nyomán csak tavaly kezdte meg működését, mindenféle hírverés nélkül.

A diszkréció nem volt véletlen: egy most índított per szerint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC)

A New Civil Liberties Alliance (NCLA) kedden nyújtott be keresetet a SEC ellen, azt állítva, hogy a „CAT” programján keresztül tömegesen gyűjt személyes azonosítható adatokat azáltal, hogy arra kényszeríti a brókereket, tőzsdéket, elszámoló ügynökségeket és alternatív kereskedési rendszereket, hogy az amerikai piacokon kötött minden egyes befektetői ügyletről részletes információkat gyűjtsenek és küldjenek egy központi adatbázisba.

Az NCLA szerint az ügynökség ezt a kongresszus felhatalmazása nélkül és

amely tiltja a magáninformációk indokolatlan kormányzati átkutatását és lefoglalását.

Az Obama-kormányzat idején kidolgozott CAT-program a SEC által a befektetési tranzakciók révén beszedett különböző díjakból táplálkozik – állítja az NCLA.

„Azzal, hogy a SEC lefoglalja az amerikai tőzsdéken kereskedő összes amerikai pénzügyi adatát, felügyeleti jogköröket tulajdonít el, és

– mindezt úgy, hogy közben az amerikaiak megtakarításait és befektetéseit súlyos és állandó kockázatnak teszi ki” – mondta Peggy Little, az NCLA vezető peres jogtanácsosa.

⚠️WARNING: Your financial data is at risk!

The SEC’s CAT program threatens the financial security of Americans with its invasive data collection.

That’s why NCLA’s @Trink44 is working to put an end to this overreach and safeguard privacy rights!

Listen to the full interview… pic.twitter.com/UXYJKXPZid

— New Civil Liberties Alliance (@NCLAlegal) April 18, 2024