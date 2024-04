A nézők közé hajtott az autóversenyző, többen életüket vesztették a balesetben

A halottak mellett huszonegy ember megsérült, amikor egy versenyautó a nézősereg közé hajtott a pálya egyik nem védett szakaszán.

Vikum Lijanage vezérkari főnök korábban bejelentette, hogy ingyenes lesz a belépés az öt év kihagyás után megrendezett versenyre a hadsereg üzemeltette pályán Dijatalava településen, mintegy 180 kilométerre keletre a fővárostól, Colombótol. Közlése szerint mintegy százezren voltak jelen a nagyszabású eseményen a Fox Hill-versenypályán.

Сar flew into a crowd during a rally in Sri Lanka: 7 people were killed, and more than 20 injured

According to the local portal Daily Mirror, the driver failed to control the car. Whether he was injured, is not reported. The injured were hospitalized, some of them in critical… pic.twitter.com/pyp42eRNPj

