A demokrata párti képviselő szerint az Egyesült Államok határai Kelet-Európában vannak

Vannak, akik azt mondják: először a saját határainkkal kell foglalkozni – utalt gúnyos hangnemben az amerikai törvényhozás alsó házának békepárti politikusaira Gerry Connolly, Virginia állam demokrata párti képviselője az újabb, 61 milliárd dolláros ukrán támogatásáról szóló szavazás vitáján – írja a Breitbart. Ezt követően hozzátette:

A republikánus képviselők közül többen is hangot adtak felháborodásuknak Connolly nevetséges kijelentései után.

The America Last Uniparty in a nutshell:

“Some say, well, we have to deal with our border first. The Ukrainian Russian border is OUR border!” pic.twitter.com/Y6QUZ5CxVf

— Rep. Andrew Clyde (@Rep_Clyde) April 20, 2024