Megfejthették a rejtélyt, ez történhetett az otthonról elkóborolt kétéves kisfiúval

Nyolc hónappal az eltűnése után, március legvégén találták meg Franciaországban annak a kisfiúnak a maradványait, aki nagyszülei házából tűnt el. A kétéves gyermeket a rendőrség helikopterekkel és több száz önkéntes segítségével kereste, de nem bukkantak a nyomára. A maradványokat két túrázó találta meg mintegy nyolcszáz méterre attól a háztól, ahonnan nyoma veszett.

Émile Soleil halálának körülményeit homály fedi, de a helyiek meg vannak róla győződve, hogy a kisfiút farkasok falhatták fel.

Tragic French toddler Emile Soleil may have been eaten by WOLVES: Shock claim after two-year-old’s bones are found in Alpine village https://t.co/5atbrCDam9 pic.twitter.com/BoyB9sfVZz

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2024