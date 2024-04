Holtan találták az idős házaspárt az udvaron – a rendőröket is meghökkentette, ami történt

Holtan találtak egy idős új-zélandi házaspárt, akiknek testét a farmjukon található karámban találták meg – írja cikkében a Daily Mail.

A sheep is believed to be responsible for the deaths of an elderly New Zealand couple whose bodies were found in a paddock. https://t.co/XgpHZsVuFG

— PerthNow (@perthnow) April 18, 2024