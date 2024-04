Titokzatos építményre bukkantak Franciaországban

A Francia Régészeti Kutatóintézet régészei szerint példátlan emlékművet tártak fel a franciaországi Dijon közelében fekvő Marliens-ben.

A feltárás során a neolitikumtól a vaskorig terjedő időszakból találtak leleteket, köztük kőből készült nyílhegyeket, íjász alkarvédőt és rézötvözetből előállított tőrt.

A hely legérdekesebb felfedezése egy 8 méter hosszú, furcsa patkó alakú műemlék, amely egy 11 méter hosszú, kör alakú építményhez kapcsolódik. Utóbbihoz egy félkör alakú egység is tartozik.

A szakértők szerint mindhárom építmény ugyanabból a korból maradt fenn.

“Unprecedented” Ancient Monument Discovered In France Sparks Mystery

Archaeologists at the National Institute for Preventive Archaeological Research (Inrap) have uncovered what they describe as an “unprecedented” monument in Marliens, near Dijon, France.https://t.co/x0uz0SejJK

— Science Academy (@Academ18Academy) April 17, 2024