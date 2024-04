Lezuhant egy nagy hatótávolságú bombázó Oroszországban

A minisztérium azt írta: „A személyzet három tagját a kutató-mentő csapat kimenekítette. Egy pilótát jelenleg is keresnek.” Vlagyimirov később közölte: „Pontosított adatokat kaptunk a Krasznogvardejszkij körzetben egy orosz katonai repülőgéppel történt balesetről. Mély sajnálatunkra a személyzet harmadik tagja meghalt. Részvétemet fejezem ki családjának és barátainak. A negyedik pilóta keresése folytatódik” – idézte a kormányzót az Interfax.ru orosz híroldal. Hozzátette, hogy a két megmenekült pilótát regionális egészségügyi központokba szállítottak.

A Russian Air Force Tu-22M3 bomber crashed in Stavropol Krai. Russian officials say the crew ejected. https://t.co/tgt9VtqQRPhttps://t.co/EgwVMZvII3https://t.co/6hNlgIQBjEhttps://t.co/lqJyJIZbu7 pic.twitter.com/m27h2vWnx1

