Több indiai helyszínen emlékeznek Kőrösi Csoma Sándorra születésének 240. évfordulója alkalmából, Kolkatában Gazdáné Olosz Ella székelyföldi textilművész alkotásaiból nyílt kiállítás – nyilatkozta Erdő Mariann, a szervező Liszt Intézet Delhi vezetője csütörtökön a Krónika erdélyi közéleti portálnak.

Elmondta: a 240 éve a székelyföldi Csomakőrösön született nyelvtudós, könyvtáros, a tibeti–angol szótár megalkotója emlékének szentelt indiai programsorozat részeként szerdán nyílt meg Gazdáné Olosz Ella (1937-1993) kovásznai textilművész kiállítása az Ázsiai Társaság székhelyén.

A székelyföldi textilművész keleti motívumokat is feltüntető munkái a Liszt Intézet Delhi meghívására érkeztek Indiába, a szőnyegekből álló tárlatot júniusban Delhiben is láthatja a közönség.

A Liszt Intézet április 4-én, a nyelvtudós születésének 240. évfordulóján indította el a Csoma 240 elnevezésű projektet. Az intézetvezető szerint az indiaiak lényegesnek tartják az élő kapcsolatot a Csoma-tiszteleten keresztül a magyarokkal, a kolkatai kiállításon is érzékelhető volt, hogy ez a mai napig napirenden van és embereket vonz.

A közönségnek tetszett, hogy bár Gazdáné Olosz Ella nem járt Indiában, munkáiban nyomon követhető a Kelet inspirációja, a Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában elterjedt ősi ikat technika itt is nagyon ismert és alkalmazott, úgyhogy ezt is értékelte a közönség, akárcsak a színek harmóniáját – nyilatkozta az erdélyi lapnak Erdő Mariann.

Rámutatott: a textilművész évtizedekkel ezelőtti utazásai idején a helyszínen tanulmányozta Egyiptom, Törökország, Szíria, Irak, Irán, Pakisztán, Afganisztán és Türkmenisztán népi textilkultúráját. A nyugati és keleti tapasztalatok szintéziseként vállalkozott arra, hogy a hagyományos és a modern egymásra hatását megfogalmazza.

A Csoma 240 programsorozat részeként a város egyik könyvesboltjában Zichó Viktor extrémsportoló, környezetvédelmi aktivista fotóiból nyílt kiállítás, aki kerékpárral járta be a nyelvtudós születési helye és végső nyughelye, Csomakőrös és Dardzsiling közötti utat.

2019-ben – Csoma útra kelésének 200. évfordulóján – indult kerékpárral a háromszéki faluból, ahonnan nemzeti színű szalagot és helyben termett diót vitt a sírhoz, ahova 11 hónap és 13 ezer kilométer után érkezett meg. Az utazása során készített képeket Dardzsilingbe is elviszik, ahol csomakőrösi képekkel egészülnek ki.

Két hónapja közzétettek egy felhívást, hogy mindazok a magyarok, akik elzarándokoltak Csoma Sándor sírjához, küldjék el nekik az ott készült képeiket, és érkeztek is fotók szép számmal. „Ezeket is bemutatjuk” – mondta Erdő Mariann a Krónikának, hozzátéve, hogy a helyi buddhista kolostor szerzeteseivel közösen szertartást is tartanak Kőrösi Csoma Sándor síremlékénél.

Az intézet tudományos konferenciát, rajzversenyt is tervez, és interaktív program keretében az indiai iskolákban is mesélnének a diákoknak Kőrösi Csoma Sándorról. Az indiai programokról a Liszt Intézet Delhi Facebook-oldalán találhatók információk.

Kiemelt kép: Kőrösi Csoma Sándor (Fotó: MTI Reprodukció/ Schichmann Béla)