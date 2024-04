Megbocsájt támadójának a megkéselt ausztrál püspök

Megbocsájt támadójának az istentisztelet során megkéselt sydney-i asszír keresztény püspök – derül ki a püspök közösségi felületére feltöltött videójából.

„Jól vagyok, igazán gyorsan gyógyulok. Nincs ok aggodalomra” – jelentette ki Mar Mari Emmanuel, hozzátéve; „megbocsájtok annak, aki ezt cselekedte, bárki is legyen. Mindig imádkozni fogok érted, és bocsánatban részesítem azokat is, akik azért küldtek téged, hogy ezt tedd”.

A támadó, egy tizenhatéves fiú összesen négy embert sebesített meg. A rendőrség letartóztatta, de ő maga is megsebesült, és ezért jelenleg kórházban van rendőri őrizet alatt.

A rendőrség vallási szélsőségesek által elkövetett terrorcselekménynek minősítette a Krisztus, a Jó Pásztor (Christ The Good Shepherd Church) nevű asszír keresztény templomban elkövetett támadást.

A hétfői támadás idején a templom előtt több száz fős tömeg követelte, hogy adják át a támadót nekik, de a rendőrségnek sikerült megfékeznie a rendbontást.

Még szombaton a szintén Ausztráliában található népszerű strand, a Bondi Beach egyik bevásárlóközpontjában hat ember meghalt egy késes ámokfutásban. A rendőrség gyanúja szerint a támadó nőket szemelt ki álodzatául.

