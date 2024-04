Cseh belügyminiszter: A migrációs paktum nem tökéletes, de jó alap az újabb intézkedések meghozatalára

Az Európai Unió migrációs paktuma nem tökéletes, de jó alapot ad újabb intézkedések meghozatalára – jelentette ki Vít Rakusan cseh belügyminiszter csütörtökön Prágában a képviselőház tervezett rendkívüli ülése előtt, amelyet az ellenzéki Igen-Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kezdeményezett.

Az Andrej Babis volt kormányfő vezette mozgalom az uniós migrációs csomag cseh támogatását a Petr Fiala vezette kormány egyik legsúlyosabb hibájának tartja. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott, hogy a paktum a migrációs problémát nem oldja meg, és rejtetten tartalmazza a migránsok újraelosztását is. Az ANO szerint a migrációs paktum támogatásával Petr Fiala kormánya elárulta a cseh társadalom érdekeit, Vít Rakusan védelmezi a paktumot, s azt állítja, hogy az lehetővé teszi a külső schengeni határok hatékonyabb védelmét, és felgyorsítja a kitoloncolásokat.

„A migráció kezelésének jelenlegi állapota az unióban nem kielégítő, racionális megoldásokat, s nem pedig irracionális félelemkeltést követel meg” – mondta a cseh belügyi tárca irányítója újságíróknak. Úgy vélte: a migrációs probléma megoldatlansága gyakorlatilag veszélyeztetett helyzetbe hozza az egész EU-t.

Vít Rakusan szerint a migrációs paktumban nincs meghatározva az az összeg, amelyet annak a tagországnak kellene fizetnie, amely nem fogad be migránsokat. Azt állítja, hogy a paktumba bekerült az a cseh javaslat, miszerint azok az államok, amelyek nagyszámú ukrajnai menekültet fogadtak be, szintén a migráció által veszélyeztetett országok közé fognak tartozni. Csehország eddig majdnem 600 ezer ukrán menekültet fogadott be, s közülük mintegy 350 ezren továbbra is az országban tartózkodnak. A cseh kormány ezért azt hangoztatja, hogy a cseheknek nem kell sem migránsokat befogadniuk, sem fizetniük ezért más államoknak.

„Senki sem állítja, hogy a migrációs paktum megállítja a menekülteket. Ez egy alap, amely arra szolgál, hogy a jövőben jobban tudjuk kezelni a helyzetet” – mutatott rá a miniszter.

„A tőlünk eltérő mentalitású emberek tömeges illegális migrációja rákbetegség, amely elsorvasztja az egész európai társadalmat” – jelentette ki Andrej Babis felszólalásában. „Ez nem egy gyógyszer, amely meggyógyítaná az EU-t, hanem Európa és kultúrája asszisztált öngyilkosságához szolgáló méreg” – szögezte le a volt kormányfő.