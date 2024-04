Törölközőbe csavart újszülöttet találtak a parkban, lenyomozták az anyát 40 évvel a tragédia után

A most 57 éves Catherine Crumlich, aki teljesen átlagos és hétköznapi életet élt, férjével és két felnőtt fiával, mindössze 17 éves volt, amikor a Morris megyei Mendhamben egy patak partján hagyta újszülött gyermekét egy törölközőbe és nejlonba csavarva.

Teen mom who left Baby Mary to die in New Jersey park on Christmas Eve 1984 was living ordinary suburban life with husband and kids when she was tracked down and arrested – now she’s in jail https://t.co/cUMWFBmaX5 pic.twitter.com/RhNCrBZfKL

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2024