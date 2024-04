Több mint másfél évnyi eső esett le egy nap alatt, halálos áldozatot is követeltek a heves esőzések

Az országban kedden több mint másfél évnyi eső esett. Az országos meteorológiai központ jelentése szerint összesen 254 milliméternyi csapadék hullott le, ilyen magas mennyiségre az 1949-ben kezdett mérések óta nem volt példa. Bár a heves esők estére mérséklődtek, a közlekedési fennakadások szerdán is folytatódtak.

Egy hetvenes éveiben járó helyi férfi életét vesztette amiatt, hogy járművét magával sodorta egy villámáradás az ország északi részén található Rász el-Haima-i Emírségben.

Az északi térségben a hömpölygő víztömeg számos üzletben és lakásban is károkat okozott.

UAE storm causes travel chaos at Dubai Airport with runway flooded and aircraft backlog https://t.co/KQ4kjWae9i pic.twitter.com/TOoiWGFJIh

Az Emirates légitársaság a dubaji nemzetközi repülőtérről (DXB) induló járataira felfüggesztette az utasfelvételt szerda éjfélig. A légitársaság fapados leányvállalata, a FlyDubai is zavarokról számolt be.

„Kemény munka folyik azért, hogy minél hamarabb helyreállítsuk a működést a nehéz körülmények közepette” – írta az Emirates az X-en közzétett bejegyzésben. Elmondásuk szerint a dubaji átszállásukat megkezdő utasok folytathatják útjukat, de az induló és érkező járatok esetében egyaránt jelentős késésekre kell számítani. A dubaji repülőtér honlapján egyes érkező és induló járatoknál többórás késésekre figyelmeztettek.

A világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a DXB kedden számos fennakadásról számolt be: az érkező járatokat a vihar miatt más repülőterekre irányították át, számos járatot töröltek vagy jelentős késéssel indítottak, az utasoknak pedig azt tanácsolták, hogy ne induljanak el a repülőtérre, helyette a légitársaságukkal egyeztessenek a járatuk állapotáról.

Az emírségekkel szomszédos Ománban az elmúlt három napban már tizenkilencen, köztük iskolás gyerekek haltak meg a heves esőzések miatt kialakult áradások következtében – számolt be róla az ománi állami média. Szerdára további esőzéseket vártak a térségben.

Watch: Heavy rains cause malls in Dubai to flood, water to gush through ceilings https://t.co/0ZsdIn8zcU pic.twitter.com/o5ZaJuWsjM

