Sokkoló videón, ahogy a piros lámpánál mellkason lövik a pénzszállító autó sofőrjét

Mellkason lőtték egy pénzszállító autó 31 éves sofőrjét péntek este Philadelphiában – írja cikkében a Daily Mail. Az áldozat autós kamerájának felvételét most azért tette közzé a rendőrség, hogy a lakosság segítségét kérjék, mivel a fegyveres és társa elmenekült a helyszínről és azóta is szökésben vannak.

Driver “targeted” in attempted robbery was transporting $100,000 in cash, ⁦@PhillyPolice⁩ sources tell me. “This was a planned robbery” detective sources believe. No money was taken. Driver,31,is licensed to carry & pulled gun. He was shot in chest. He fired back. 1/2 pic.twitter.com/9Nu7HaTqE2

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) April 16, 2024