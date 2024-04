Orbán Viktor: Magyarországon a konzervatívok szabadon beszélhetnek

Európa progresszív liberális óceánjában jelenleg Magyarország a különbözőség szigete, a megfelelő hely, ahol a konzervatívok szabadon beszélhetnek és politikai terveket szőhetnek a jövőre vonatkozóan. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Konzervativizmus Konferencián Brüsszelben, amely végül korlátozás nélkül folytatódhatott, miután éjszaka a belga bíróság hatályon kívül helyezte a megtartását tiltó polgármesteri határozatot. A kormányfő úgy fogalmazott: a szabadság harcosainak ismételten aktívnak kell lenniük és cselekedniük szükséges Európában.

Kezét a magasba emelve szállt ki az autóból Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia helyszínén.

„Ne lőjenek” – mondta a kormányfő az újságíróknak – arra utalva, hogy a rendezvényt először egy brüsszeli, kerületi szocialista polgármester betiltotta, az eseménynek eredetileg otthont adó épületet pedig kedden blokád alá vonta a belga rendőrség.

A végzést azzal indokolták, hogy az Antifa ellentüntetés hirdetett meg a konferencia idejére, ezért nem lehetne megvédeni a szólásszabadságot a rendezvényen.

A konferencia első napja a polgármester döntése miatt meghiúsult. Éjszaka azonban egy konzervatív jogvédő civil szervezet kezdeményezésére a bíróság végül eltörölte a baloldali városvezető tiltását.

Orbán Viktor érkezéskor úgy fogalmazott: az, hogy tegnap betiltották, majd mégis engedélyezték a rendezvény megtartását, jól mutatja, milyen állapotban van ma Európa.

„Olyan mint a nyolcvanas évek végén volt ez Magyarországon, ahol a szabadság erői meg az elnyomás erői viaskodnak egymással. Örülünk, hogy még szabad beszélnünk Brüsszelben” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Egy háborús övezetet hagytam el, hogy ide jöjjek, de nem gondoltam volna, hogy egy másik háborús övezetbe érkezem Brüsszelbe” – így foglalta össze az eseményen szerdán elsőként felszólaló Melanie Phillips a konferencia ellehetetlenítése körüli botrányt. A Jeruzsálemben élő brit újságíró arról beszélt: a liberalizmus felfedte valódi arcát.

A liberális eltörlés kultúráját látjuk működés közben – utalt vissza a keddi eseményekre Európai Konzervatív nevű kiadvány főszerkesztője, Ellen Fantini is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a konzervatív értékek ma politikai támadás alatt állnak.

„Magyarország innen nézve a különbözőség szigete” – erről már a konferencia második napjának fő szónokaként beszélt Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarországon a konzervatívok szabadon beszélhetnek, miközben az Európai Unió elnyomja és zsarolja azokat az országokat, amelyek kilógnak a liberális fősodorból. A kormányfő kiemelte: a nemzeti konzervativizmus legfontosabb feladata ma a szabadság, és a béke védelme, ehhez viszont a választáson meg kell változtatni az európai politikai vezetést.

„Megígérték a zöld átállást, ami elbukott. A mezőgazdaság helyzetének javítását ígérték, a gazdák most mégis tüntetnek Európa-szerte. Azt mondták, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, de az továbbra is tart. Azt is mondták, hogy megállítják az illegális bevándorlást, de a migráció nagyobb méreteket ölt, mint valaha. Bármit ígérnek, az hamis, ezért menniük kell” – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő az illegális migrációról szólva hozzátette: Magyarország nem kevert társadalmat akar, hanem meg akarja őrizni a kultúráját és a hagyományait.

„Nincs szükség közös uniós migrációs politikára, a migráció kérdésének nemzeti hatáskörbe kell tartoznia. Magyarországon a határokon kívül kell várniuk mindazoknak, akiknek menekültügyi kérelmük elbírálása folyamatban van. Ez a legfontosabb kérdés, ez a vörös vonal. Ha ezt nem sikerül elérni Európa-szerte, a migráció kérdése nem oldható meg” – szögezte le Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: Európában olyan vezetőket kell találni, akik tisztelik a nemzeti kormányokat, és az európai nemzetek szuverenitását.