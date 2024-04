Nagy mennyiségű forró hamut és lávát lövellt a levegőbe a vulkán, a sziget szinte teljes lakosságát evakuálni kellett

A tartomány fővárosától, Manadótól mintegy 100 kilométerre lévő vulkán kedden már több mint háromszor tört ki, 1,8 kilométer magas, forró füstoszlopot, nagy mennyiségű forró hamut és lávát lövellve a levegőbe. A hatóságok hegy négy kilométeres körzetén belül minden tevékenységet betiltottak, és megemelték a készültségi szintet.

Ruang szigetén körülbelül 830-an élnek, a szomszédos Tagulandang szigetén helyezik őket biztonságba.

A vulkán a tájékoztatás szerint a szigeten nemrég történt földrengések miatt vált ismét aktívvá.

Whoahhhh this is Ruang volcano erupting and it’s still going!!

Incredible!!!!! 🌋

Clipped from livestream on FB

Link below for the full long video 👇 pic.twitter.com/chZ80MIhk6

