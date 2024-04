A NASA beismerte, mi ütött tátongó lyukat egy családi ház tetejébe

A NASA megerősítette, hogy a Nemzetközi Űrállomásról kidobott berendezések egyik darabkája szakította át egy családi ház tetejét Floridában.

NASA confirms mystery object that crashed through roof of Florida home came from space station https://t.co/68Lgt9F5tj pic.twitter.com/9jx4ZOJJhQ

— New York Post (@nypost) April 16, 2024